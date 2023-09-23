Внаслідок обстрілів Нікополя пошкоджені багатоповерхівки та аптека, є поранений

Протягом дня 23 вересня Нікопольщина потерпала від російського терору. Окупанти завдавали ударів по цивільній інфраструктурі з важкої артилерії та скидав боєприпаси з БпЛА.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені кілька магазинів, аптека і кафе, три п'ятиповерхівки та авто. Постраждав 37-річний чоловік.

У Марганецькій громаді росіяни обстріляли фермерське господарство, будинок культури, дві приватні оселі, господарську споруду, лінію електропередач.

Внаслідок обстрілів загорілися дачний будинок та суха трава.

Лисак додав, що в Першотравневській громаді Нікопольського району сьогодні стався нещасний випадок. На одному з подвір'їв здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти. Внаслідок цього постраждав 12-річний хлопчик. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.

Вибухом були понівечені два приватні будинки і авто.

Нагадаємо, вночі 22 вересня ворог 4 рази атакував Нікопольський район з артилерії, здійснивши більше двох з половиною десятків пострілів.