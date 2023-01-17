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Внаслідок обстрілів у Харківській області пошкоджені будинки та будівля лікарні
Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення прифронтових населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, 16 січня ворог обстріляв Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області.
"У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків", - зазначив він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також у Вовчанській громаді пошкоджено 3 приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості.
Синєгубов повідомив, що у Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено два багатоквартирних будинки та сім приватних домоволодінь.Дві людини отримали поранення.
Нагадаємо, окупанти вранці 16 січня обстріляли Куп'янськ у Харківській області, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок.