Внаслідок обстрілів Харківщини пошкоджені будинки та лікарня

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - зазначив Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйновано будівлю Автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У смт Дворічна є "прильоти" у приватний сектор.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

У с. Ківшарівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, окупанти вранці 16 січня обстріляли Куп'янськ у Харківській області, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок.