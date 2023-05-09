Внаслідок обстрілів Запорізької області зруйновано 38 будинків, поранено підлітка

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 68 разів завдали ударі по 19 прифронтових населених пунктів запорізької області. З них 65 - це обстрріли з артилерії. Окрім цього було зафіксовано 2 удари з РСЗВ та атаку БПЛА.

Під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" поранення отримав 15-річний житель Матвіївської громади, повідомляє Запорізька обласнавійськова адміністрація.

За інформацією очільника області Юрія Малашка, надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків. Також пошкоджені автівки та інше приватне майно.

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали приміщення соціальних установ, комунальних мереж.

За даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 9 травня 2023 року більше ніж 1447 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією 480 дітей загинули та понад 967 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, вчора армія РФ обстріляла 21 населений пункт Запорізької області. Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування.