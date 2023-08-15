Внаслідок обстрілу Донеччини двоє людей загинуло, а п’ятеро отримали поранення

Протягом 15 серпня окупаційні війська РФ двічі обстріляли населені пункти у Краматорському та Бахмутському районах. Внаслідок цього двоє чоловіків загинули, а ще п’ятеро людей отримали поранення і були госпіталізовані.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, вранці росіяни атакували село Північне із застосуванням авіабомб ФАБ-250, внаслідок чого двоє місцевих мешканців – 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї домоволодіння, та його 78-річна сусідка отримали поранення.

Через кілька годин загарбники повторили обстріл і, ймовірно, з артилерії завдали ударів по приватному сектору у місті Сіверську та смт Ямполі.

Внаслідок влучання снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Крім того, отримали тілесні ушкодження троє жінок.

Повідомляється, що уламки снарядів пошкодили житлові будинки, паркани, медичний заклад, гараж й господарську споруду.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські військові 14 серпня, о 23:23, здійснили ракетний обстріл Краматорська Донецької області. Внаслідок удару одна людина загинула.

Росіяни атакували місто з зенітно-ракетного комплексу С-300. Російські ракети поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування.