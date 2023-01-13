Внаслідок обстрілу Курахового пошкоджено 12 будинків, є поранений (ФОТО)

Внаслідок масованого обстрілу Курахового Донецької області 13 січня було поранено одну людину, повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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У місті пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків та чотири багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства.

"Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів. Усі російські злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати!" - додав очільник області.

Нагадаємо, що звітуючи про нічні та ранкові обстріли 13 січня, Кириленко вказував, що у Кураховому внаслідок обстрілів було пошкоджено три будинки, а в селищі Курахівка - підприємство.

Внаслідок нічних обстрілів 12 січня росіяни поцілили в Кураховому в адмінбудівлю, три багатоповерхівки та на територію підприємства.

11 ж січня черговий обстріл Курахового було здійснено опівдні: прямим влучанням пошкоджено було адмінбудівлю та громадську вбиральню, частково пошкоджено житлову 5-поверхівку та колектор. Також було влучання на територію підприємства, але його технологічний процес не припинено.