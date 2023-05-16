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Внаслідок обстрілу Нікопольського району пошкоджено агропідприємство і газогін
Сьогодні протягом дня росіяни били по Нікопольщині з артилерії та застосували ударні безпілотники. Були зафіксовані влучання в двох громадах: Червоногригорівській та Мирівській.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Лисак розповів, що внаслідок ворожої атаки постраждали комунікаційні мережі, а саме лінія електропередач та газогін. Окрім цього росіяни пошкодили 2 сонячні панелі із СЕС.
За його словами, під російські обстріли потрапило агропідприємство та кілька будинків у житловому секторі. Пошкодження отримали 5 приватних будинків та 4 господарські споруди.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Протягом доби 15 травня, російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська громада і Нікополь. Було відомо про трьох постраждалих.
Вдень 14 травня російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.