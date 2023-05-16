ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Внаслідок обстрілу Нікопольського району пошкоджено агропідприємство і газогін

нікополь
Під російські обстріли потрапило агропідприємство та кілька будинків у житловому секторі. Фото: Дніпропетровської ОВА

Сьогодні протягом дня росіяни били по Нікопольщині з артилерії та застосували ударні безпілотники. Були зафіксовані влучання в двох громадах: Червоногригорівській та Мирівській. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак розповів, що внаслідок ворожої атаки постраждали комунікаційні мережі, а саме лінія електропередач та газогін. Окрім цього росіяни пошкодили 2 сонячні панелі із СЕС.

За його словами, під російські обстріли потрапило агропідприємство та кілька будинків у житловому секторі. Пошкодження отримали 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. 

Протягом доби 15 травня, російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська громада і Нікополь. Було відомо про трьох постраждалих.

Вдень 14 травня російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. 

Автор:
Тетяна Гойденко