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- Війна Війна
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- Події
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Внаслідок обстрілу Очакова знищено кілька тисяч тонн зерна
Під час обстрілу Очакова Миколаївської області російські військові потрапили до елеватора, внаслідок чого знищено кілька тисяч тонн зерна. Про це на Facebook повідомив мер Очакова Олексій Васьков.
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"Знищено елеватора в Очакові, знищено кілька тисяч тонн зерна. Наразі наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків. На щастя постраждалих немає. Якщо агресор думає, що нас це зупинить, то він помиляється", - сказав Васьков.
Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в ніч на 4 вересня російські військові обстріляли Очаков та Вознесенськ.