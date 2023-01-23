Внаслідок обстрілу постраждало промислове підприємство на Дніпропетровщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 23 січня окупанти обстріляли з "Ураганів" та "Градів" Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під вогнем з російських "Градів" та "Ураганів" пройшла ця ніч на Нікопольщині. Росіяни двічі обстріляли район", - зазначив Резніченко.

За його словами, у Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

На місці уражень працюють представники ДСНС - наслідки ще з’ясовуються.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються.

Нагадаємо, через російські обстріли 22 січня у Марганці пошкоджені ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля.