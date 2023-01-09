Внаслідок обстрілу росіянами Херсона загинула одна людина

Окупаційні війська РФ 9 січня відрили вогонь по Херсону. В результаті ворожої атаки загинула одна людина. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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Ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів. Постраждалу госпіталізували, лікарі боряться за її життя.

Відомо, що вдень росіяни атакували місто з артилерійських систем по житловому кварталу міста.

Крім того, російські окупаційні війська вночі 9 січня обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Днем раніше, 8 січня, загарбники 77 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.