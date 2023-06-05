Внаслідок обстрілу Херсона загинув чоловік

5 червня близько 10 ранку російські окупанти знов завдали чергового удару по Херсону. Внаслідок цього загинув мирний житель.

Про це повідомляє очільник Херсонської області Олександ Прокудін.

За його словами, російські загарбники влучили в одне з підприємств обласного центру. Внаслідок обстрілу 55-річний охоронець, який котрий знаходився на робочому місці отримав травми несумісні з життям.

Як повідомляє Херсонська ОДА, зранку російська армія масованим вогнем крила житлові квартали міста. Попередньо, росіяни використали заборонені запалювальними боєприпасами, що призвело до великої кількості пожеж.

Через удари армії рф пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади. Також окупанти обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 4 червня 28 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.