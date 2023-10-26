Внаслідок обстрілу Херсонщини загинула дитина, а на Харківщині підірвався на міні чоловік: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. Ворог знову вдарив по цивільних об'єктах. Обстріли російських військових вчергове призвели до загибелі дитини.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Так, у Херсонській області внаслідок обстрілу Берислава загинула дитина 2010 року народження. Ще троє людей, серед яких теж є дитина, отримали поранення.У 43-річного чоловіка - наскрізне поранення плеча, у 35-річного - пошкодження ока та осколкові поранення обличчя.

Також ворог завдав 4 авіаудари по селах Миколаївка, Одрадокам’янка та Ольгівка Бериславського району.

За минулу добу окупанти атакували Херсонщину з авіації 8 разів та випустили 35 керованих бомб.

У Харківській області окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Одна людина постраждала – це 83-річна жінка. З травмою ноги її доправили до лікарні. Внаслідок обстрілу були зруйновані житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.

Крім того, під вогнем окупантів перебували Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району та Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району.

Також 25 жовтня в полі біля села Яремівка Ізюмського району на протипіхотній міні типу "Пелюстка" підірвався 57-річний чоловік. Він загинув на місці.

У Дніпропетровській області ворог не припиняє атакувати прибережні громади. Ввечері окупанти вдарили по Нікополю та Мирівській громаді. На щастя, минулося без жертв.

Також, за інформацією очільника Запорізької ОВА Юрія Малашко, минулої доби окупанти завдали 136 ударів по 26 населеним пунктам Запорізької області. Також ворог здійснив 4 авіаудари по Оріхову, Новодарівці та Новоданилівці.

За добу надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. На Хмельниччині внаслідок падіння уламків БПЛА є пошкодження, 16 людей отримали поранення. Також армія РФ випустила то території Херсонської області керовані авіабомби.