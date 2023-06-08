Внаслідок обстрілу Херсонщини загинула жінка

8 червня 2023 року близько 15:30 російська армія завдала удару по Бериславському району. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередньою інформацією, російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами.

Внаслідок обстрілу ще один чоловік отримав поранення.

Бериславська окружна прокуратура Херсонської області розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні під час евакуації людей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, росіяни обстріляли Корабельну площу, де збиралтся люди. Внаслідок обстрілу постраждало 9 осіб.