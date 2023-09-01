Внаслідок обстрілу Запорізької області троє людей дістали поранення

Окупаційні сили РФ протягом доби 31 серпня завдали 95 ударів по 21 населеному пункту. Окрім руйнувань також є постраждалі цивільні особи.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Внаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю поранення дістали 52-річна жінка та 67-річний чоловік. Поранення також отримав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові. Всіх постраждалих доставлено в лікувальну установу.

Загалом росіяни здійснили 83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Новоандріївки, Залізничного, Роботиного, Білогір'я, Червоного, П'ятихаток, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл Запорізької області.

Чотири БПЛА-атаки росіяни завдали по Оленівці, Білогір'ю, Новодарівці та Кам'янському, а також вісім РСЗВ-обстрілів по Гуляйполю, Темирівці, Новодарівці й Кам'янському.

Крім того, надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Напередодні окупаційні сили Російської Федерації за добу завдали 89 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. А 27 серпня, армія країни-агресора РФ 104 рази відкривала вогонь по території Запорізької області. Також військовослужбовці РФ нанесли вісім авіаударів по Роботиному.