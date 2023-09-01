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Внаслідок обстрілу Запорізької області троє людей дістали поранення
Окупаційні сили РФ протягом доби 31 серпня завдали 95 ударів по 21 населеному пункту. Окрім руйнувань також є постраждалі цивільні особи.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Внаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю поранення дістали 52-річна жінка та 67-річний чоловік. Поранення також отримав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові. Всіх постраждалих доставлено в лікувальну установу.
Загалом росіяни здійснили 83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Новоандріївки, Залізничного, Роботиного, Білогір'я, Червоного, П'ятихаток, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл Запорізької області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Чотири БПЛА-атаки росіяни завдали по Оленівці, Білогір'ю, Новодарівці та Кам'янському, а також вісім РСЗВ-обстрілів по Гуляйполю, Темирівці, Новодарівці й Кам'янському.
Крім того, надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Напередодні окупаційні сили Російської Федерації за добу завдали 89 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. А 27 серпня, армія країни-агресора РФ 104 рази відкривала вогонь по території Запорізької області. Також військовослужбовці РФ нанесли вісім авіаударів по Роботиному.