Внаслідок обстрілу Зеленодольска військами РФ загинув хлопчик, поранено ще 10 людей

Російські окупаційні війська пообіді 3 вересня двічі обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика. Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість - важкі. Понівечені вісім багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки", - повідомив він.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі в свою чергу повідомили, що обстріл стався із РСЗВ із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а на території, яка зазнала пошкодежнь, відсутні будь-які військові об’єкти. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що Зеленодольськ та сусіднє село Велика Костромка окупанти обстрілюють регулярно ще з квітня. Громада розташована на кордоні з Херсонською областю і востаннє, за даними Резніченка, обстрілювалася 1 вересня, а перед цим 28 серпня.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Напередодні ж Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про наступ російських війск "неподалік" селища Високопілля та села Потьомкіне Херсонської, що розташовані з іншого боку адмінкордону між регіонами. При цьому зазначалося, що його було успішло відбито.

Зазначимо, що у ніч на 3 вересня в Дніпропетровській області голова ОВА описав як "дуже гарячу", зокрема повідомивши, що у Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада, де "сталися руйнування приватних будинків".

Начальник Криворізької районной військової адміністрації Євген Ситниченко уточнив, що було обстріляно село Шестірня, де "було частково пошкоджено житловий будинок", але без постраждалих.