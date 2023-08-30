Внаслідок падіння уламків ракет та БпЛА на Київщині пошкоджені житлові будинки та авто: є поранені (ФОТО)

Унаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Цієї ночі російські терористи знову вдалися до масованої атаки.Ворог атакував Київщину дронами та ракетами. Повітряна тривога тривала майже 4 години. Уночі в регіоні активно працювала ППО", - зазначив Кравченко.

За його словами, на території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Проте внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені житлові та адміністративні будинки, школа-інтернат, 3 гаражі, 2 автівки.

Загалом, зафіксовано падіння уламків у 9 населених пунктах.

Пошкоджені 17 приватних будинків.

Як повідомив очільник області, постраждали 3 людини.

Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь.

Також зафіксовані пошкодження на одному з цвинтарів та загоряння травʼяного настилу.

Нічна атака РФ на Україну

У ніч на 30 серпня ворог здійснив масовану, комбіновану атаку на Україну із використанням безпілотників та ракет.

Силами ППО було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних дронів.

У результаті падіння уламків ракет у двох районах Києва спалахнули пожежі: є загиблі та постраждалі.

На Житомирщині уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.