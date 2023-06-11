Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 6 людей, 35 вважаються зниклими безвісти

Станом на 11 червня в Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС підтверджено загибель 5 людей у Херсонській та однієї людина у Миколаївській області. Ще 35 вважаються зниклими безвісти, з них 7 - діти.

Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Підтопленими у Херсонськіц області залишаються 46 населених пунктів: 32 - на підконтрольній Україні території, 14 - на окупованій. Евакуйовано 2718 осіб, з яких 190 дітей.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт, евакуйовано 982 людини, серед яких 167 дітей, одна людина загинула.

У Дніпропетровській області відсутнє водопостачання у майже 162 тис. абонентів у 34 населених пунктах. Також триває підвезення питної та технічної води.

"Разом із місцевою владою шукаємо можливості повернення стабільного водопостачання громадянам. Штаб із ліквідації наслідків підриву російськими терористами Каховської ГЕС працює цілодобово", - зазначив Клименко.

Він наголосив, що у всіх постраждалих регіонах працюватимуть стаціонарні та мобільні пункти видачі води. Протягом кількох тижнів будуть вирішуватися питання наявності води в кожній окремій громаді.

Спеціалісти постійно контролюють стан води і проводять лабораторні дослідження.

Як повідомляє ДСНС, станом на 20:00 на р. Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається зниження рівня води до відмітки 3,6 м (за добу вода спала на 50 см, а від максимального рівня - на 177 см). На Каховському водосховищі з моменту аварії у створі поста "Нікополь" вода впала до відмітки 7,67 м.

Нагадаємо, станом на 11 червня у Херсонській області площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі і тепер становить близько 77,78 км кв.