Внаслідок потужного землетрусу у китайському Сичуані загинула 21 людина

У понеділок у китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,8, який став найсильнішим землетрусом у цьому регіоні з 2017 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Жертвами потужного землетрусу, який стався в понеділок після полудня в китайській провінції Сичуань, стала щонайменше 21 людина. Про це повідомляє Reuters.

Землетрус магнітудою 6,8 був зафіксований у столиці провінції Ченду та інші віддалені провінції.

Деякі дороги та будинки неподалік від епіцентру були пошкоджені зсувами, у той час як зв'язок був перерваний щонайменше в одному районі, повідомляє державне телебачення.

Зазначається, що повідомлень про пошкодження дамб і гідроелектростанцій в межах 50 км (31 милі) від епіцентру не надходило, хоча пошкодження мережі провінції вплинуло на подачу електроенергії близько 40 000 кінцевих споживачів.

Нагадаємо, що у Бейруті обрушився елеватор, який постраждав від вибуху у 2020 році.