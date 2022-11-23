Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні 6 людей загинули та 36 постраждали - поліція

Російські ракети у середу, 23 листопада, влучили по 16 об’єктах в Україні, шестеро людей загинули та 36 постраждали.

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Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"На даний момент зафіксовано влучання ракет у 16 об’єктів по території нашої держави. Загалом по Україні на даний момент ми зафіксували загибель шести наших громадян і 36 громадян отримали поранення", - зазначив він.

Також Клименко повідомив, що поліція в умовах відсутності електропостачання забезпечує безпеку на дорогах у посиленому режимі.

Він додав, що українці можуть звернутися по допомогу і до поліцейських на вулиці, і погрітися у відділеннях поліції, які забезпечені засобами зв'язку та генераторами.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.