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Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні 6 людей загинули та 36 постраждали - поліція
Російські ракети у середу, 23 листопада, влучили по 16 об’єктах в Україні, шестеро людей загинули та 36 постраждали.
Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
"На даний момент зафіксовано влучання ракет у 16 об’єктів по території нашої держави. Загалом по Україні на даний момент ми зафіксували загибель шести наших громадян і 36 громадян отримали поранення", - зазначив він.
Також Клименко повідомив, що поліція в умовах відсутності електропостачання забезпечує безпеку на дорогах у посиленому режимі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що українці можуть звернутися по допомогу і до поліцейських на вулиці, і погрітися у відділеннях поліції, які забезпечені засобами зв'язку та генераторами.
Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.