Внаслідок ракетного удару на Харківщині загинуло немовля, на Херсонщині 5 загиблих: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч на 6 лютого окупанти завдали ракетних ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області, унаслідок чого загинула двомісячна дитина, ще троє дорослих постраждали. На Херсонщині від ворожих обстрілів загинуло п'ятеро людей.

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На Харківщині внаслідок ракетної атаки загинуло немовля

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

Авіаударів окупанти завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Вночі у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двохмісячний хлопчик. Також отримали поранення три жінки. Вони госпіталізовані до медичної установи. Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

У селі Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.

Крім того окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.

На Херсонщині загинули п'ятеро людей

За минулу добу противник здійснив 16 обстрілів, випустивши 181 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ та БпЛА, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.

Як повідомив очільник області, через російську агресію 5 людей загинули, ще 1 людина дістала поранення.

Армія РФ обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області

Ворожа армія обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області. Завдано 81 удар, з них три - авіаційні, повідомляє Запорізька ОВА.

Ворог здійснив 5 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки та Роботиного, 16 БПЛА-атак по Малій Токмачці, Левадному й П'ятихатках, а також 3 авіаційні удари по Новодарівці.

Ще 57 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Левадного, Полтавки, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

За добу надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.