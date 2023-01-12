Внаслідок ракетного удару по Гуляйполю загинула жінка

12 січня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Гуляйполю у Запоріжській області. Горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі і обладнання місцевого комунального підприємства.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Від ворожих обстрілів продовжує потерпати наше героїчне Гуляйполе. Сьогодні вночі внаслідок удару ракет горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі і обладнання місцевого комунального підприємства", - зазначив Старух.

Він додав, що, на жаль, одна жінка, 1949 року народження, загинула. Також з під завалів рятувальники витягли чоловіка. Йому вже надається необхідна медична допомога.

Ще одна людина отримала поранення внаслідок вчорашнього обстрілу міста.

Зазначимо, також вночі 12 січня армія країни-агресора РФ випустила ракети по Запоріжжю, унаслідок чого були пошкоджені об’єкти інфраструктури та будинки.