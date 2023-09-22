Внаслідок ракетного удару по Кременчуку кількість постраждалих збільшилася до 31

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей з важкими травмами були доставлені до лікарні. Одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він додав, що внаслідок обстрілу були пошкоджені навколишні будівлі, тому в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження.

"Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів", - зазначив Лунін.

Нагадаємо, РФ вдарила по місту 22 вересня після обіду. Одну ракету збили сили ППО, але було влучання в цивільну інфраструктуру.

Зауважимо, 28 серпня росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло.