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Події
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Внаслідок ракетного удару по Кременчуку кількість постраждалих збільшилася до 31

Внаслідок ракетного удару по Кременчуку кількість постраждалих збільшилася до 31
Кількість постраждалих у Кременчуку збільшилася до 31

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей з важкими травмами були доставлені до лікарні. Одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він додав, що внаслідок обстрілу були пошкоджені навколишні будівлі, тому в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження.

"Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів", - зазначив Лунін.

Нагадаємо, РФ вдарила по місту 22 вересня після обіду. Одну ракету збили сили ППО, але було влучання в цивільну інфраструктуру.

Зауважимо, 28 серпня росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло.

Автор:
Тетяна Гойденко