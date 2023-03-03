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Внаслідок ракетного удару по Куп'янську пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище

Внаслідок ракетного удару по Куп'янську пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області", - зазначив Синєгубов.

За його словами, внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я.

Фото 2 — Внаслідок ракетного удару по Куп'янську пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище

Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище.

Фото 3 — Внаслідок ракетного удару по Куп'янську пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище

У селі Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка.

Зазначимо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністрація повідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуації родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.

Автор:
Світлана Манько