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Внаслідок ракетного удару по Куп'янську пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище
Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області", - зазначив Синєгубов.
За його словами, внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище.
У селі Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка.
Зазначимо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністрація повідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуації родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.