Внаслідок ракетного удару по Запорізькій області загинула жінка

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 7 вересня ворог завдав 93 удари по 29 населеним пунктам.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Окупант вдарив ракетами по Широкому та Трудовому, обстріляв з РСЗВ Червоне, здійснив 6 БПЛА-атак по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, а також поцілив 6 авіаснарядами по Оріхову та Роботиному", - зазначив Малашко.

Він додав, що 78 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню.

За словами очільника області, внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка.

Крім того, за добу надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, зранку 8 вересня військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Поранення отримав чоловік.

Напередодні армія РФ завдала 99 ударів по 31 населеному пункту Запорізької області. Через російську агресію троє людей отримали поранення.