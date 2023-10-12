Внаслідок ракетного удару по Запорізькій області загинула жінка

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 11 жовтня ворог здійснив 148 ударів по 27 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 128 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Верхньої Терси, Ольгівського, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.

Крім того, ворог здійснив ракетний удар по Привітному, 11 БПЛА-атак по Червоному, Новодарівці, Малинівці, Роботиному та Новоіванівці, 7 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Преображенки, Роботиного та Малої Токмачки, а також вгатив авіаснарядами по Оріхову.

Як повідомив очільник області, внаслідок ракетного удару по Привітному загинула 74-річна жінка.

Також за добу надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні внаслідок артудару по Біленькому загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік. Також поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка.

Окупанти також здійснили ракетний удар по селу Надія, 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 6 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки.