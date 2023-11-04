Внаслідок ракетного удару у Запорізькій області 9 поранених, на Сумщині збили дрони: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. Окупанти вгатили ракетою по Запорізькій області, а ППО знищила в небі над Сумською областю два ударні безпілотники.

Окупанти вгатили ракетою по Зарічному

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів - 4 чоловіків та 5 жінок.

Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу.

Всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.

За добу надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Ворог вночі обстріляв Нікопольщину

Як повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі під вогнем ворожої артилерії знову був Нікопольський район.

"Спершу агресор бив по Червоногригорівській громаді. Трохи пізніше – по Марганецькій. Понад півдесятка снарядів поцілили по тамтешніх населених пунктах", - зазначив Лисак.

Він додав, що загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Наразі наслідки ворожої атаки з'ясовуються.

На Херсонщині п'ятеро поранених

Як повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів.

Також зафіксовано 3 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

На Харківщині росіяни пошкодили будівлю масло-екстракційного заводу

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю масло-екстракційного заводу та фундамент раніше зруйнованого житлового будинку.

Також по околицях Куп'янська ворог завдав ракетного удару.

Крім того, під обстрілами ворога перебували Плетенівка Чугуївського району, Благодатівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

ППО знищила на Сумщині два "Шахеди"

Протиповітряна оборона України в ніч на 4 листопада знищила в небі над Сумською областю два ударні безпілотники типу Shahed-136/131.

"Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України", – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада армія країни-агресора атакувала Україну ударними БПЛА. У Харкові під ударами були цивільні об'єкти, а на Одещині та Львівщині є пошкодження.