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Внаслідок ранкового ракетного удару по території України є загиблий та постраждалі
Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по території України. У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок ворожої атаки РФ загинула людина, 4 отримали поранення.
Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району
Російські окупанти вранці 8 грудня завдали ракетного удару по Павлоградському району. Внаслідок ворожої атаки РФ загинула людина, 4 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через масовану ракетну атаку на область є руйнування в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Пошкоджене промислове підприємство, понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних, церква та автомобілі.
ППО знищила усі ракети, що летіли у напрямку Києва
Сили та засоби протиповітряної оборони знищили усі ворожі ракети, які летіли у напрямку Києва, ще на підльоті до столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Після тривалої паузи у 79 днів ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, близько 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години", - йдеться у повідомленні.
Як підкреслили в КМВА, "жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці. Інформація щодо жертв та руйнувань відсутня.
Але у Київській області унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області.
Вночі окупанти обстріляли Харківщину
Близько 01:00 ночі російські військові нанесли авіаудар по Курилівській громаді Куп’янського району. Пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення.
Також о 03:00 ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. 2 людини постраждали, пошкоджені щонайменше 7 багатоквартирних будинків та понад 20 автомобілів.