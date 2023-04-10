Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено чотирьох людей

Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали удару зі "Смерчів" по Дружківці, внаслідок чого було поранено 2 людини, пошкоджено 10 будинків. Також дві ракети С-300 ворог випустив по Краматорську.

На Волноваському напрямку ворожі обстріли потрапили Вугледар та Богоявленка — ніхто не постраждав, повідомив очільник області Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли з "Ураганів" Курахове. Внаслідок обстрілів 1 людина поранена , пошкоджено 7 двоквартирних будинків та територію підприємства.

Ще 11 будинків пошкоджено у Дачному. Протягом доби відбувалися артобстріли Мар'їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Під ранок росіяни обстріляли Очеретине та Авдіївку — пошкоджено будинок. Всього за добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини.

Окрім того, окупаційна армія цієї ночі обстріляла кладовище у Краматорську Донецької області. Є руйнування.

Протягом 5 квітня росіяни обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого пʼятеро жителів регіону загинули, а ще девʼятеро отримали поранення.