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Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 2 людей
Російські війська продовжують регулярно обстрілювати будинки мирних жителів у Донецькій області. Протягом доби 6 червня від російських обстрілів потерпали шість громад області. Двоє людей загинули.
Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.
За його словами, рашисти 7 разів обстріляли Курахівську громаду. Під ворожий вогонь потрапили Курахове, Курахівка, Гостре та Острівське. Поодинокі обстріли зафіксовано в Очеретинській громаді.
Окрім цього, вранці 7 червня по Авдіївці було завдано ракетного удару.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Північному Торецької громади внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджено 5 будинків. Також росіяни поцілили у багатоповерхівку в Часовоярській громаді та приватний будинок у Никифорівці Соледарської громади.
Ще одна людина загинула у Торському Лиманської громади. Зруйновано будинок у Званівці.
Під обстріли потрапило Шевченко Комарської грамади. Тут обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали ракетного удару по передмістю Краматорська, під ворожим вогнем опинилася і Авдіївка — снаряди влучили на територію АКХЗ.