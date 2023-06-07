Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 2 людей

Російські війська продовжують регулярно обстрілювати будинки мирних жителів у Донецькій області. Протягом доби 6 червня від російських обстрілів потерпали шість громад області. Двоє людей загинули.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, рашисти 7 разів обстріляли Курахівську громаду. Під ворожий вогонь потрапили Курахове, Курахівка, Гостре та Острівське. Поодинокі обстріли зафіксовано в Очеретинській громаді.

Окрім цього, вранці 7 червня по Авдіївці було завдано ракетного удару.

У Північному Торецької громади внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджено 5 будинків. Також росіяни поцілили у багатоповерхівку в Часовоярській громаді та приватний будинок у Никифорівці Соледарської громади.

Ще одна людина загинула у Торському Лиманської громади. Зруйновано будинок у Званівці.

Під обстріли потрапило Шевченко Комарської грамади. Тут обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали ракетного удару по передмістю Краматорська, під ворожим вогнем опинилася і Авдіївка — снаряди влучили на територію АКХЗ.