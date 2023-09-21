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Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинуло шестеро мирних мешканців
Протягом дня, 21 вересня, російські окупанти завдали численних ударів по різним населеним пунктам Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло шестеро людей, ще дев’ятеро – отримали поранення.
Про це повідомляють очільник області Олександр Прокудін та Офіс Генпрокурора.
За словами Прокудіна, росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Львове. Внаслідок удару загинула 63-річна місцева жителька.
Пізніше загарбники атакували Дар’ївську громаду і поцілили по приватному будинку, внаслідок чого загинув господар.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як додали в ОГ, пізніше окупанти завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по Білозерській громаді. Внаслідок обстрілу постраждала родина: чоловік загинув, його дружину та матір госпіталізували.
Окрім цього, окупанти завдали авіа удару керованими авіабомбами і по селу Тягинка Бериславського району. Тут було зруйновано приватні будинки й господарські споруди. Також під обстріли потрапили Одрадокам’янка та Миколаївка.
Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Унаслідок атаки РФ загинув сержант поліції. Також поранення отримали двоє пасажирів, один з яких пізніше помер у лікарні.