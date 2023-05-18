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Внаслідок російського обстрілу Донеччини двоє людей загинули, зафіксували численні руйнування

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Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: Facebook Павло Кириленко

Протягом доби 17 травня та в ніч на 18 травня крім лінії зіткнення окупанти також завдали численних ударів по прифронтових населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак щонайменше двоє людей загинули.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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обстріли донецької області, обстріли донеччини
Фото: Facebook Павла Кириленка
обстріли донецької області, обстріли донеччини
Фото: Facebook Павла Кириленка
обстріли донецької області, обстріли донеччини
Фото: Facebook Павла Кириленка
обстріли донецької області, обстріли донеччини
Фото: Facebook Павла Кириленка
Фото 6 — Внаслідок російського обстрілу Донеччини двоє людей загинули, зафіксували численні руйнування

Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Костянтинівці, внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення. У місті зафіксували руйнування: пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі та крамниця. Напередодні ворог ударив зі "Смерчів" по Удачненській громаді — пошкоджено 2 будинки.

Також у Гострому Курахівської громади було пошкоджено виправний заклад, саме у Курахівці — 2 будинки, у Гірнику — ще 1. Під ворожий вогонь також потрапили район АКХЗ в Авдіївці та околиці Очеретинської громади. У Часовому Ярі внаслідок ворожий атаки пошкоджено 4 будинки.

"Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 2 загиблих і 5 поранених. Докладніше дивіться на інфографіці", — підсумував Кириленко.

Напередодні, 15 травня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Внаслідок атаки загинуло четверо людей. До цього російські окупаційні війська 13 травня вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області, через що загинули двоє людей.

Автор:
Віта Молодан