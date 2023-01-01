Внаслідок російського вторгнення в Україні загинули вже 452 дитини - прокуратура

Станом на ранок 1 січня внаслідок внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України зафіксовано загибель 452 дітей, а ще 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Як підкреслюють в Офісі генерального прокурора, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з встановлення відповідних фактів у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше фактів загибелі та поранення дітей зафіксовано у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Зокрема, минулої доби під час фіксації злочинів окупантів, вчинених на території Херсонської області, встановлено загибель двох хлопців віком 13 та 17 років.

Крім того, 31 грудня внаслідок ракетної атаки ворога на Запоріжжя отримала поранення 14-річна дівчинка, а через артобстріл Херсона отримали поранення двоє дітей віком 12 та 13 років.

Також встановлено, що 30 грудня внаслідок артобстрілу військами РФ села Дальнє Донецької області отримала поранення 13-річна дівчинка.

Загалом через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ в Україні пошкоджено вже 3126 закладів освіти, з яких 337 зруйновано повністю.

Зазначимо також, що за останніми даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, в Україні підтверджено загибель з 24 лютого по 26 грудня 6884 цивільних осіб та поранення ще 10947. Зокрема, за цими даними, загинуло 429 дітей та 6455 дорослих, а поранено - 800 дітей та 10147 дорослих.