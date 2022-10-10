Внаслідок російської атаки в Україні загинуло 11 осіб. Світла нема у чотирьох областях

Через атаку росіян зранку 10 жовтня в Україні загинуло 11 осіб та 64 особи травмовано. Росіяни влучили в об'єкти критичної інфраструктури через це в Львівській, Полтавській, Сумській і Тернопільській областях відсутнє електропостачання. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж. Внаслідок терористичної атаки загинуло 11 осіб та травмовано - 64", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, станом на 14:00 було відсутнє електропостачання у 4 областях: Львівська, Полтавська, Сумська та Тернопільска. На решті території України електропостачання порушено частково.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень.

Тим часом Держспецзв'язку радить економити трафік мобільного інтернета, а при перебоях з мобільним зв'язком користуватися послугою національного роумінгу.