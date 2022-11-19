- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Внаслідок удару по армії РФ на Херсонщині понад 100 окупантів убито та поранено – Генштаб
Збройні сили України завдали вогневого удару по скупченню російських окупаційних військ у районі Скадовська Херсонської області, до 40 окупантів загинули.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим", - йдеться в повідомленні.
Також у Генштабі повідомили, що у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ 15 листопада повідомив, що у Херсонській області триває "перегрупування" російських сил. Тепер окремі підрозділи окупантів тікають із Скадовського та Генічеського районів регіону.