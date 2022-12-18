Внаслідок удару по армії РФ у Запорізькій області понад 150 окупантів поранені - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України завдали вогневого удару по скупченню російських окупаційних військ та двох складах боєприпасів у Запорізькій області, понад 150 окупантів поранені.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштаб повідомили, що командування окупаційних військ планує ввести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ - з 30 грудня 2022 по 3 січня 2023 року.

Також українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу, 17 грудня, уразили 8 районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що Росія, ймовірно, все ще прагне взяти під контроль усю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Проте малоймовірно, що російські окупаційні війська просунуться на оперативному рівні протягом найближчих кількох місяців.