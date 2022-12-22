Внаслідок удару по польовому аеродрому РФ у Херсонській області знищено до 20 одиниць техніки - Генштаб

Підрозділи Сил оборони завдали удару по польовому аеродрому російських війск в Херсонській області, до 150 окупантів вбиті, знищено до 20 одиниць техніки.

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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 - пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 20 грудня Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області.

"В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами", - зазначили у Генштабі.

У четвер, 22 грудня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, Збройні сили України в період з 24 лютого по 22 грудня ліквідували 100 400 осіб особового складу ворога.