Внаслідок вибуху на шахті у Туреччині загинули щонайменше 40 людей

Вибух на вугільній шахті у місті Амасра в провінції Бартін на півночі Туреччини в п'ятницю забрав життя 40 осіб, пошуково-рятувальні операції тривають.

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Про це пише Reuters.

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу заявив, що підтверджено загибель 40 шахтарів. Одинадцять отримали поранення та були госпіталізовані, ще 58 вдалося вибратися з шахти неушкодженими.

"Там все ще триває пожежа, шахтарі та команди пішли на великі жертви, щоб не залишити там своїх братів", - сказав Сойлу.

Пізніше міністр енергетики Фатіх Донмез заявив, що пожежу в шахті було здебільшого локалізовано, але зусилля з ізоляції вогню та охолодження тривають після інциденту, який стався на глибині 350 метрів під землею.

Сойлу додав, що одного шахтаря виписали з лікарні, а 10 все ще перебувають на лікуванні в Бартіні та Стамбулі.

Влада заявила, що турецька прокуратура почала розслідування причин інциденту, але за попередніми даними, вибух був спричинений рудниковим газом.