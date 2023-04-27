Внаслідок вибуху в Мелітополі загинув колаборант

В окупованому Мелітополі Запорізької області в під'їзді одного з будинків пролунав вибух. Внаслідок підриву загинув колаборант Олександр Міщенко, який до повномасштабного вторгнення був начальником Приазовського відділу поліції.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив мер Іван Федоров.

Після окупації міста Міщенко добровільно перейшов на сторону ворога. Крім фактичної колабораційної діяльності, він також агітував підлеглих перейти на сторону РФ.

"Кобзон зустрічає свого "героя". На концерт відправився колаборант Олександр Міщенко. Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками", — прокоментував Федоров.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, внаслідок вибуху ще один колаборант дістав поранення.

Нагадаємо, раніше, у березні в центрі Мелітополя підірвали відомого колаборанта Івана Ткача. Він займався перевезенням російських військових та, зокрема, найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області. Згодом у місті підірвали техніку, яку росіяни завозили кілька днів.