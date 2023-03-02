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Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі

Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі
Кляті рашистські потвори знову підступно атакували нічне Запоріжжя

У ніч на 2 березня у  Запоріжжі внаслідок удару ракетами С-300 сталося руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку.

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Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами", - зазначив він.

За попередньою інформацією, загинуло 2 людини. 

Наразі всі відповідні служби працюють на місці події. Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постараждалих людей.

Фото 2 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі
Фото 3 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі
Фото 4 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі
Фото 5 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі
Фото 6 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Запорізькій області, у Запоріжжі тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у п’ятиповерховий житловий будинок.

Фото 7 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі
Фото 8 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі
Фото 9 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі
Фото 10 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі
Фото 11 — Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі

Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. 

Від ДСНС на місці працюють 24 одиниці спеціальної техніки і 90 чоловік особового складу.

Автор:
Світлана Манько