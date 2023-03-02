Внаслідок влучання ракети у Запоріжжі зруйновано багатоповерховий будинок: є загиблі

У ніч на 2 березня у Запоріжжі внаслідок удару ракетами С-300 сталося руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку.

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Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами", - зазначив він.

За попередньою інформацією, загинуло 2 людини.

Наразі всі відповідні служби працюють на місці події. Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постараждалих людей.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Запорізькій області, у Запоріжжі тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у п’ятиповерховий житловий будинок.

Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей.

Від ДСНС на місці працюють 24 одиниці спеціальної техніки і 90 чоловік особового складу.