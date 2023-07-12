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Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, ще  5 дістали  поранення

обстріл Херсона
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 11 липня 67 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще  5 дістали  поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, ПТРК та  БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; гідротехнічну споруду в Бериславському районі та будівлю гуманітарного штабу в Херсоні", - уточнив Прокудін. 

За його словами, чрез російську агресію 1 людина загинула, ще  5 ( з них 1 – дитина)  дістали  поранення.

Зауважимо, окупаційні війська РФ 11 липня обстріляли Херсон. Відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків.

Нагадаємо, протягом доби 10 липня російська армія 52 рази обстріляла Херсонську область, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, РПГ. Також окупанти завдали удару безпілотниками.

Автор:
Світлана Манько