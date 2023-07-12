Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, ще  5 дістали  поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 11 липня 67 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, ПТРК та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гідротехнічну споруду в Бериславському районі та будівлю гуманітарного штабу в Херсоні", - уточнив Прокудін.

За його словами, чрез російську агресію 1 людина загинула, ще 5 ( з них 1 – дитина) дістали поранення.

Зауважимо, окупаційні війська РФ 11 липня обстріляли Херсон. Відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків.

Нагадаємо, протягом доби 10 липня російська армія 52 рази обстріляла Херсонську область, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, РПГ. Також окупанти завдали удару безпілотниками.