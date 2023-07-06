Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині 2 загиблих та 10 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 5 липня 84 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 (з них – 1 дитина) дістали поранення.

Зауважимо, російські військові 5 липня вчергове обстріляли населені пункти Херсонського та Бериславського районів Херсонської області, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

Одна людина загинула внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами ввечері 5 липня Білозерської громади Херсонської області. Також постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка.

Нагадаємо, війська РФ протягом доби 4 липня 83 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще одна – поранена.