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Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині 2 загиблих та 8 поранених

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині 2 загиблих та 8 поранених
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 20 червня 72 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили  72 обстріли, випустивши 345 снарядів з мінометів, артилерії, ПТРК, БПЛА, "Градів" та авіації.

По місту Херсону ворог випустив 15 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію СТО та будівлі двох закладів освіти у  Херсоні.

За словами очільника області, через російську агресію дві людини загинули, ще вісім - дістали поранення.

Зауважимо, окупаційні війська РФ 20 червня вчергове атакували Херсон. Під ворожий обстріл потрапили рятувальники, які проводили відновлювальні роботи у місті після підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

 Також 20 червня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона.Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти: домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.  Через обстріл загинув цивільний чоловік. 

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 275 снарядів. Через російську агресію пʼятеро людей дістали поранення.

Автор:
Світлана Манько