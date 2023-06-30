Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині 3 загиблих та 4 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 29 червня 72 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини загинули, 4 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 3 людини загинули, 4 - дістали поранення.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у четвер, 29 червня, обстріляли "пункт незламності" у Херсоні, внаслідок чого є жертви та поранені.

Внаслідок обстрілу також знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Також вранці 29 червня росіяни завдали удару по Білозерці Херсонської області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Протягом попередньої доби росіяни 64 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.