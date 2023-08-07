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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині 4 людей дістали поранення

війна херсонська область
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 6 серпня 30 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 30 обстрілів, випустивши 99 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, територію дачного кооперативу у Бериславі", - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Нагадаємо, 6 серпня близько 10:40 російські війська завдали удару по Дар'ївській громаді Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждало подружжя.

Автор:
Світлана Манько