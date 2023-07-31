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Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині 5 людей дістали поранення
Російські окупаційні війська протягом доби 30 липня 68 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні", - уточнив Прокудін.
За його словами, чрез російську агресію 5 людей дістали поранення.
Нагадаємо, 30 липня російські окупаційні війська обстріляли Білозерську громаду з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків та господарські споруди.
За добу 29 липня в Херсонській області росіяни здійснили 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів та поранивши двох людей.