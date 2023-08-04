Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині дев'ятеро людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 3 серпня 53 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 241 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю церкви, територію парку, будівлю релігійного закладу, кінотеатру, об'єкт інфраструктури, торговельний центр, територію медичного закладу та будівлі пенітенціарної установи у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ зранку 3 серпня з артилерії вдарили по Херсону. Росіяни поцілили по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Троє людей отримали поранення

Також під час гасіння пожежі у Свято-Катериненському соборі у Херсоні, яка виникла внаслідок ранкової атаки ворога, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС.

Зазначимо, росіяни щодня обстрілюють Херсонську область. Лише протягом доби 2 серпня окупаційні війська 55 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.