Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули 2 людини

Російські окупаційні війська протягом доби 15 червня 54 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів.

По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За його словами, через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення.

Так, через ворожий удар у Зеленівці загинула 80-річна жінка, а 69-річна — отримала поранення.

Також російська армія обстріляла Берислав, – 55-річний чоловік загинув у власній квартирі.

Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували.

Зауважимо, протягом доби 14 червня загарбники 40 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. У Херсоні внаслідок ворожої атаки постраждали іноземний та український волонтери.