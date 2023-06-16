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Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули 2 людини

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули 2 людини
Російські військові здійснили артилерійський обстріл мирного населення

Російські окупаційні війська протягом доби 15 червня 54 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили  54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів.

По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За його словами, через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення.

Так, через ворожий удар у Зеленівці загинула 80-річна жінка, а 69-річна — отримала поранення.

Також російська армія обстріляла Берислав, – 55-річний чоловік загинув у власній квартирі.

Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували.

Зауважимо, протягом доби 14 червня загарбники 40 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. У Херсоні внаслідок ворожої атаки постраждали іноземний та український волонтери.

Автор:
Світлана Манько