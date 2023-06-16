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Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули 2 людини
Російські окупаційні війська протягом доби 15 червня 54 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів.
По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
За його словами, через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення.
Так, через ворожий удар у Зеленівці загинула 80-річна жінка, а 69-річна — отримала поранення.
Також російська армія обстріляла Берислав, – 55-річний чоловік загинув у власній квартирі.
Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували.
Зауважимо, протягом доби 14 червня загарбники 40 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. У Херсоні внаслідок ворожої атаки постраждали іноземний та український волонтери.