- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули 3 людини, 12 дістали поранення
Російські окупаційні війська протягом доби 11червня 26 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини загинули, 12 - дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
За його словами, через російську агресію 3 людини загинули, 12 - дістали поранення.
Нагадаємо, 11 червня російські загарбники атакувала човен з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися з лівого берега Херсонської області. Постраждали тринадцять людей.
Російські окупанти заважають евакуйовувати людей з підтоплених територій та тероризують місцеве населення. Протягом 10 червня 41 раз обстріляли населені пункти Херсонської області, випустивши 247 снарядів з артилерії, мінометів, авіації, РСЗВ "Град" та безпілотників.
А 8 червня під час евакуації людей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, росіяни обстріляли Корабельну площу, де збиралися люди. Внаслідок обстрілу постраждало 9 осіб.