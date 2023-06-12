Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули 3 людини, 12 дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 11червня 26 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини загинули, 12 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За його словами, через російську агресію 3 людини загинули, 12 - дістали поранення.

Нагадаємо, 11 червня російські загарбники атакувала човен з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися з лівого берега Херсонської області. Постраждали тринадцять людей.

Російські окупанти заважають евакуйовувати людей з підтоплених територій та тероризують місцеве населення. Протягом 10 червня 41 раз обстріляли населені пункти Херсонської області, випустивши 247 снарядів з артилерії, мінометів, авіації, РСЗВ "Град" та безпілотників.

А 8 червня під час евакуації людей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, росіяни обстріляли Корабельну площу, де збиралися люди. Внаслідок обстрілу постраждало 9 осіб.