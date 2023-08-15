Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини 1 загиблий та 9 поранених

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Подоли Куп'янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу з танків смт Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний чоловік. Зазнали поранення чоловіки 34-х, 44-х та 68-ми років та 72-річна жінка.

У селі Бугаївка Чугуївського району обстрілом пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 приватних будинки. Зазнали поранення жінки 75-ти та 62-ох років а також хлопець 14 років.

Крім того, у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено два приватні будинки та електромережу.

Також внаслідок мінометного обстрілу села Веселе Харківського району зруйновано приватний будинок, господарчі споруди, сталася пожежа.

Протягом доби 13 серпня ворог обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Так, у селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

До цього, зранку 12 серпня ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка.