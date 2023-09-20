Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини 6 загиблих: під вогнем були три райони області

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів.

Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі, Одноробівка та Івашки.

Також в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,9 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. Під артилерійським вогнем протягом доби 18 вересня опинилися понад 16 населених пунктів області.